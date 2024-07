Monitor da gaming Sony di livello PREMIUM al 57% di sconto: FOLLIA AMAZON

Sony è un'azienda premium nell'ambito della produzione di dispositivi tecnologici e oggi, su Amazon, il suo monitor da gaming viene scontato del 57% per un costo finale e totale di 299€.

Gioca al massimo della qualità con questo monitor da gaming Sony

Il monitor da gaming Sony INZONE M3 è progettato per offrire un'esperienza di gioco senza precedenti. Con una risoluzione Full HD e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, garantisce una qualità dell'immagine super fluida, rendendoti sempre un passo avanti al nemico in ogni tipo di gioco.

Questa frequenza di aggiornamento fulminea assicura che ogni movimento sia riprodotto con la massima fluidità, migliorando notevolmente la tua esperienza di gioco. Il monitor da 27 pollici è dotato di un treppiede sottile a bassa profondità, che non solo offre un design elegante, ma anche un'eccellente adattabilità.

Questo supporto permette di far scorrere facilmente la tastiera e il mouse sotto il monitor, ottimizzando lo spazio sulla scrivania e garantendo il massimo comfort durante le sessioni di gioco. Ottimizzato per PlayStation 5, l'INZONE M3 sblocca una varietà di funzioni esclusive per le console PS5, elevando il tuo gameplay a nuovi livelli.

Tra queste, la modalità immagine di gioco FPS che ottimizza luminosità e contrasto, permettendoti di vedere i nemici con maggiore chiarezza e precisione. Inoltre, la funzione Mirino migliora la tua precisione e velocità di mira, rendendoti un avversario temibile in ogni scontro.

Su Amazon, oggi, il monitor da gaming targato Sony viene maxi scontato del 57% e viene venduto al costo finale d'acquisto di 299€.

