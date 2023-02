Monitor da Gaming Samsung Odyssey G5 da 34" e HDR in offerta speciale su Amazon

Il nuovo monitor Odyssey G5 da 34" di Samsung, con la sua grafica fluida e il suo schermo curvo con risoluzione di 3440x1440 (Ultra WQHD) e un rateo di 21:9, è perfetto per gli utenti che cercano qualità e prestazioni. Acquistalo su Amazon in offerta a soli 419,90€ invece di 579,00€.



La frequenza di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta di 1 ms ti consentono di ridurre al minimo l'input lag per giocare alle massime prestazioni. La tecnologia AMD FreeSync Premium aiuta a ridurre lo screen tearing, ma funziona solo quando è collegata una scheda grafica compatibile.

Questo monitor supporta una risoluzione 3440x1440 (Ultra WQHD) con un rapporto di contrasto statico di 2500:1 e una luminosità di 250 cd/m². Caratterizzato da cornici sottili, un design curvo da 1000R e un angolo di visione orizzontale e verticale di 178°, è progettato per aumentare il campo visivo mentre giochi e guardi video in streaming.

La frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta MPRT di 1 ms aiutano a ridurre al minimo il motion blur. Questo pannello VA supporta 16,7 milioni di colori e garantisce la visione di foto, video e documenti ad alta definizione.

FreeSync Premium consente al monitor di regolare dinamicamente la frequenza di aggiornamento in base a quella dei fotogrammi emessa dalla scheda grafica, riducendo notevolmente lo screen tearing. Il monitor include un ingresso DisplayPort 1.2 e una porta HDMI 2.0 insieme a un jack per cuffie da 3,5 mm. Regola l'inclinazione per massimizzare il comfort: puoi anche utilizzare i fori di montaggio VESA da 75 x 75 mm per fissare lo schermo a una parete tramite un braccio girevole o un supporto multi-monitor.

