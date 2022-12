Monitor da gaming HP x27i QHD è in offerta ad un prezzo imperdibile su Amazon

Il design del monitor HP x27i QHD cattura immediatamente l'attenzione grazie alla striscia verde che attraversa la parte inferiore dello schermo. Quando lo schermo è attivato, sotto il logo HP si illumina una striscia LED verde, che può essere spento, ma il suo colore non può essere modificato. Acquistalo ora su Amazon a soli 331,99€ invece di 414,38€.

Non eccezionalmente sottile o spesso, questo monitor non ha bordi. Il logo HP è presente sulla parte superiore del supporto, mentre il retro è di colore nero opaco con un supporto che può essere inclinato, ruotato e regolato in altezza. Lo schermo è dotato di due porte USB 3.0, un jack audio da 3,5 mm e connessioni High-Definition Multimedia Interface (HDMI) e DisplayPort. Il monitor può essere montato a parete grazie alle staffe VESA in dotazione e dispone anche di altoparlanti integrati.

In termini di estetica, un display RGB ha il netto svantaggio che non tutti lo desiderano e che non è possibile spegnerlo finché non si spegne il computer. Il display IPS dell'HP X27I offre una delle risoluzioni più elevate e gli angoli di visione più ampi di qualsiasi altro monitor attualmente sul mercato. Questo pannello ha però un piccolo svantaggio, ovvero la luminosità IPS. La qualità della struttura del display influisce sul grado di visibilità della retroilluminazione IPS. Quando lo schermo di HP X27I è completamente buio, l'illuminazione IPS può essere visibile nell'angolo in basso a destra.

Lo schermo IPS, d'altra parte, offre una precisione e una gamma di colori eccezionali. Sebbene HP affermi che questo monitor ha un'ampia gamma di colori, l'azienda non ha rivelato i numeri specifici. Rispetto ad altri schermi 1440p, la frequenza di aggiornamento di 144 Hz di questo monitor è davvero impressionante. Tuttavia, è necessario tenere conto delle capacità della propria GPU, poiché la risoluzione di 1440p potrebbe essere un ostacolo se l'obiettivo è di 144 FPS. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.