Monitor da Gaming HP X24ih da 23,8 pollici in offerta paurosa su Amazon

Se siete alla ricerca di un monitor da gioco economico, l'HP X24ih è un'ottima scelta grazie al suo processore reattivo e al vibrante schermo IPS. Si confronta con i rivali in quello che è innegabilmente il segmento più competitivo del mercato dei monitor e, di conseguenza, ci si aspetta che imiti le caratteristiche e le prestazioni dei leader del mercato. Acquistalo su Amazon a soli 169,98€ invece di 249,99€.

L'HP X24ih non è invadente in ufficio grazie al suo design standard. Raro per un display Omen, il pannello è di un colore nero solido, senza accenti rossi o ornamenti. Su tre lati, lo schermo è completamente privo di cornici, ma quando è acceso è possibile scorgere i sottilissimi bordi che circondano l'interno. L'HP X24ih è un monitor economico, ma la sua qualità costruttiva smentisce il suo basso prezzo. La maggiore massa rilevata potrebbe essere il risultato di un maggiore rinforzo dello chassis, che lo renderebbe incredibilmente robusto. Infine, non abbiamo riscontrato alcuna oscillazione del supporto, per cui anche nei momenti di maggiore tensione dei giochi non vi sentirete nauseati dall'oscillazione dello schermo.

Il prezzo più basso dell'HP X24ih è in gran parte attribuibile all'assenza di altoparlanti, ma questo non deve scoraggiare l'acquisto. Considerando che il suo pubblico di riferimento dispone già di cuffie da gioco, le funzioni integrate sono superflue. L'HP X24ih ha un display IPS da 24 pollici con una risoluzione di 1920 per 1080, una frequenza di aggiornamento di 144 hertz e un tempo di reazione aumentato di 1 millisecondo. La retroilluminazione è di 350 cd/m2, un valore standard per i display IPS, e il rapporto di contrasto è di 1000:1. Anche se l'HDR non è una priorità, questo modello compensa più che bene promettendo colori ricchi e tempi di risposta rapidi.

La maggior parte delle persone ritiene che i monitor da 24 pollici a 1080p siano l'opzione migliore per i giochi professionali e competitivi. I videogiocatori traggono vantaggio soprattutto dall'elevata frequenza dei fotogrammi e dagli utenti che non soffrono di affaticamento degli occhi. Sebbene alcuni possano considerare gli schermi a 1080p come "superati", il loro continuo successo commerciale non può essere ignorato.

Pubblicizzato come monitor da gioco FreeSync, l'HP X24ih si comporta bene anche in modalità compatibile G-Sync di Nvidia. Il passaggio da un marchio all'altro non costringe a rinunciare alla sincronizzazione adattiva o al monitor, quindi avere entrambi è sempre un vantaggio. Poiché la latenza di ingresso a 144 Hz è inferiore a 4 millisecondi, il gioco è ininterrotto. Approfitta ora dello sconto del 32% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.