La domanda sorge spontanea: è forse questo un errore di prezzo? È assolutamente lecita, perché uno sconto addirittura del 43% sul monitor curvo Samsung S36C (S24C366) è davvero inaspettato. Il merito va ad Amazon, che porta il prezzo finale del monitor a soli 119,90€, spedizione inclusa. Impossibile resistere alla tentazione.

Ecco il regalo che non t'aspetti da Amazon: -43% sul monitor curvo da 24" di Samsung

Il monitor curvo di Samsung garantisce una visualizzazione più immersiva, dato che ti avvolge leggermente nel campo visivo. Si tratta di un form factor molto gettonato da giocatori, appassionati di film/serie TV e, più in generale, utenti che desiderano un'esperienza visiva coinvolgente.

Il pannello del monitor Samsung è da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). La tecnologia di visualizzazione è di tipo VA (Vertical Alignment), e questo si traduce in un buon contrasto e angoli di visione ampi.

La frequenza di aggiornamento, un altro aspetto importante da considerare, è di 75Hz, dunque superiore a quella standard di 60Hz. Perché è così importante? Perché una frequenza di aggiornamento più alta migliora notevolmente la fluidità delle immagini.

Per quanto riguarda le porte di connessione, sul retro trovi una HDMI, una VGA e un porta jack da 3,5mm per collegare cuffie o auricolari cablati. In termini di funzionalità aggiuntive, invece, il monitor curvo di Samsung può contare su FreeSync, D-Sub, Eye Saver Mode e Flicker Free, ovvero le più importanti per un'esperienza d'uso gradevole, anche dopo tante ore d'uso.

Infine, per quanto riguarda la curvatura dello schermo, il raggio di curvatura in millimetri del del S36C (‎S24C366) è di 1800R.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.