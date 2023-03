Monitor curvo da gaming 34'' Xiaomi: GRANDISSIMO SCONTO su Amazon di 150,00 Euro

La comodità di un monitor performante è la base per tutti coloro che hanno un PC in casa, un oggetto di uso comune e praticamente indispensabile nell'era moderna. Se ci mettiamo però che una branca in particolare dell'utenza è decisamente più esigente, ovvero i videogiocatori, averne uno di buon livello - magari curvo - è praticamente obbligatorio. Xiaomi è una delle aziende che nel campo della tecnologia si pone come leader, e anche il suo monitor curvo da gaming 34'' di cui parliamo oggi porta alto il suo nome.

Se siete alla ricerca di un prodotto simile, sappiate che da oggi su Amazon è comparsa un'occasione imperdibile: potrete aggiudicarvi infatti il monitor curvo da gaming 34'' Xiaomi a soli 299,00€, con uno sconto del 33% sul totale e un mostruoso risparmio di circa 150,00€.

Xiaomi monitor curvo da gaming 34'': il salto di qualità

Si tratta di un monitor curvo da 34 pollici, la cui curvatura è 1500R, e dispone di un rapporto dell'immagine a 21:9, ovviamente ideale per le sessioni di gaming. Vi sarà inoltre possibile inclinare il monitor di 15 gradi indietro e 5 in avanti, con rotazione di 40 gradi. Dispone di un tempo di risposta di 4 millisecondi e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. La risoluzione massima del display è di 3440 x 1440.

Questo monitor curvo da gaming Xiaomi da 34'' dispone anche della tecnologia a bassa emissione delle luci blu, e quella flicker-free, il tutto per garantire una visione confortevole durante l'utilizzo. Chiaramente, se avete la possibilità, è possibile montare questo monitor anche a parete.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.