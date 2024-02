Monero torna a 100$, gli investitori passano a Polygon e InQubeta

Il mercato delle criptovalute ha registrato una tendenza al rialzo in seguito all'aumento del sentimento degli investitori dopo gli ETF su BTC, ad eccezione di Monero (XMR) e di pochi altri. L'imminente rimozione della quotazione da Binance non poteva arrivare in un momento peggiore, con conseguente crollo del prezzo. Recentemente ha ritestato i 100 $ a seguito di una forte pressione di vendita, ma gli investitori rialzisti sono riusciti a forzare un rialzo.

In questo contesto, gli investitori hanno spostato la loro attenzione su Polygon (MATIC) e su InQubeta (QUBE), due promettenti altcoin. Considerato il potenziale di crescita fino alle stelle, sono state acclamate come le migliori criptovalute da acquistare ora.

InQubeta (QUBE): un nuovo favorito tra gli investitori

InQubeta (QUBE) ha guadagnato popolarità nella community delle criptovalute per diversi motivi. Di recente ha superato i 9,4 milioni di dollari di finanziamento iniziale, lasciando i primi possessori con gli occhi spalancati per entusiasmo e stupore. Inoltre, il suo concetto innovativo di fusione tra AI e blockchain - una prospettiva rialzista - stuzzica la fantasia degli investitori.

Essendo un mix di AI e blockchain, svolgerà un ruolo chiave nel settore dell'AI in rapida ascesa introducendo la tecnologia blockchain. Considerato l'obiettivo di rimodellare il settore, costruirà la prima piattaforma di crowdfunding per startup tecnologiche di AI attraverso le criptovalute. Inoltre, il suo modello di investimento frazionario consentirà agli investitori di investire parzialmente e di possedere quote di imprese di AI lucrative e all'avanguardia: una mossa rivoluzionaria.

Alla luce di quanto detto, InQubeta è pronta per un'adozione massiccia e una crescita esplosiva: un'ondata rialzista che non dovresti lasciarti sfuggire. Grazie alla prevendita in corso, attualmente alla settima fase, puoi diventare un early adopter. Nella fase attuale, un token costa solo 0,0224 % e si prevede un rialzo di 85x dopo il lancio, posizionandola come la migliore nuova criptovaluta in cui investire.

Monero (XMR): crescente pressione ribassista

Monero (XMR) gioca un ruolo unico nello spazio delle criptovalute in termini di privacy e sicurezza. Ironia della sorte, nello spazio delle criptovalute le transazioni non sono così private come si pensa, dato che i pagamenti possono essere rintracciati alla fonte. In ogni caso, Monero è un operatore cruciale nello spazio delle criptovalute, in quanto consente di effettuare transazioni in modo privato e anonimo.

Nonostante ciò, con una mossa che ha colto molti di sorpresa, soprattutto i possessori di token, Binance ha annunciato la rimozione della quotazione di Monero, prevista per il 20 febbraio. Indubbiamente questo ha provocato ondate di paura e incertezza nella community, con conseguenti vendite a cascata e pressioni ribassiste. Il prezzo è sceso fino a 100 $, tenendo ben occupati gli investitori al rialzo.

In prospettiva, i prossimi giorni - in particolare dopo la rimozione della quotazione da Binance il 20 febbraio - determineranno la sua prossima traiettoria. Nonostante ciò, si prevede un calo prima di una ripresa. Pertanto, si consiglia ai trader di essere cauti.

Polygon (MATIC): prestazione rialzista notevole

Polygon (MATIC) è una popolare criptovaluta layer due (L2). In seguito alla decisione della SEC riguardo agli ETF su Bitcoin e all'impatto degli ETF sui prezzi delle criptovalute, FTM è tra i migliori altcoin in rialzo. La sua notevole prestazione ha attirato l'attenzione degli investitori, con conseguente accumulo massiccio di token.

Considerato un ulteriore rialzo previsto, Fantom è una delle migliori criptovalute in cui investire. Sebbene abbia un notevole potenziale di crescita, il suo basso punto di ingresso la rende ancora più interessante. Valutata meno di un dollaro, è una buona criptovaluta da acquistare.

Alla luce di quanto sopra, il raddoppio degli investitori su Fantom non è una sorpresa. Puoi anche posizionarti per ottenere guadagni sostanziali acquistando FTM e facendo HODL.

Conclusione

L'imminente rimozione della quotazione di Monero da Binance ha provocato una pressione ribassista, con i detentori che hanno scaricato le loro partecipazioni. Nel frattempo, Polygon e InQubeta stanno registrando un crescente interesse da parte degli investitori. InQubeta, una delle migliori ICO, è destinata a salire alle stelle dopo il suo lancio, fatto che la rende una delle migliori criptovalute in cui investire.

