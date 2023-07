Mondly ti insegna tutte le lingue che vuoi con uno sconto del 96%

Se stai pianificando il tuo prossimo viaggio all'estero, potrebbe tornarti utile imparare i fondamenti della lingua locale. Invece di affidarti alle solite applicazioni, che non sempre permettono di ottenere i risultati migliori, ti consigliamo di rivolgerti a una piattaforma pluripremiata che sa il fatto suo: stiamo parlando di Mondly.

Oltre trecento lezioni, diversi strumenti d'apprendimento e tanta innovazione compongono l'offerta estiva Mondly: per un periodo di tempo limitato, infatti, potrai ottenere l'accesso a vita a tutte le 41 lingue disponibili pagando solamente 89,99 euro una tantum, con un risparmio di oltre 1.000 euro rispetto al prezzo di listino.

Perché dovresti scegliere Mondly?

Scienze neurali, tecniche di gamification e tecnologie all'avanguardia caratterizzano Mondly, una delle pochissime piattaforme che ti consente di imparare subito come un vero madrelingua senza lo stress di lezioni lunghe, tediose ed eccessivamente pesanti. Mondly si avvale, inoltre, di una serie di strumenti d'apprendimento avanzato, come chatbot forniti di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in realtà aumentata e VR.

Tutte le lezioni - oltre 300 quelle disponibili, suddivise in 50 argomenti diversi - sono tenute da professionisti madrelingua che ti garantiranno la miglior pronuncia disponibile e una qualità davvero eccezionale. Oltre alle lezioni sono disponibili quiz settimanali, sfide mensili e altre opportunità per mettere alla prova quanto appreso.

Le lingue pronte per essere apprese sono ben 41 e non sarai costretto ad apprenderle dall'italiano: potrai, infatti, selezionare quella che preferisci come punto di partenza. Per cui Mondly si presta anche per coloro che non sono madrelingua italiani o semplicemente vorrebbero imparare la nostra lingua. Oltre alle più popolari come inglese, francese e spagnolo, Mondly include anche lingue particolari o ricercate, come giapponese, coreano e perfino il persiano.

Approfitta della promozione Mondly, disponibile per un periodo di tempo limitato, e accedi a vita a tutte le risorse e ai 41 corsi completi con uno sconto pari al 96% sul prezzo di listino. Il prezzo scenderà così da 1999,99 euro a soli 89,99, una tantum.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.