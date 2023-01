Mondly Premium scontato del 96%: impara fino a 41 lingue con soli 89 euro

Imparare una nuova lingua è qualcosa di molto positivo. Si tratta di un modo per arricchire il proprio bagaglio culturale che può avere anche risvolti pratici anche sotto il punto di vista lavorativo.

In questo senso però, in molti incontrano svariate difficoltà: apprendere un nuovo linguaggio richiede tempo e dedizione, il che rende tutto ciò tutt'altro che semplice.

Esiste dunque un metodo per ridurre i tempi e rendere il tutto molto più divertente? Grazie a Mondly Premium imparare una nuova lingua è qualcosa alla portata di tutti.

Si tratta di un'app avanzata, in grado di trasformare l'apprendimento, di solito lento e noioso, in qualcosa di molto più leggero e divertente.

Stiamo parlando di un'app che si è aggiudicata dei riconoscimenti molto ambiti come quello di App dell’Anno su Facebook o quello di Migliore nuova app nel contesto Apple.

Con Mondly Premium puoi imparare fino a 41 lingue con una sola app

Per testimoniare l'efficacia di Mondly basterebbero i numeri: si parla di più di 100 milioni di download. A livello pratico però, cosa rende quest'app così efficace per quanto concerne l'apprendimento di nuovi linguaggi?

Si parla di un sistema che prevede un approccio su frasi intere e non su singole parole. Ciò comporta, fin da subito, un utilizzo pratico della lingua studiata. A supportare tutto ciò poi vi sono esercizi con conversazioni reali, lezioni in realtà aumentata e tante altre soluzioni per facilitare l'apprendimento.

Quali sono le 41 lingue incluse nel pacchetto? In questo senso, vi è l'imbarazzo della scelta.

Si parla, ovviamente, di linguaggi come inglese, spagnolo, tedesco e francese. Non mancano poi altre lingue comunque importanti come cinese, russo, arabo o giapponese. In questo gruppo poi, vi sono anche soluzioni particolari, come latino, ebraico o catalano.

A rendere così interessante Mondly Premium è poi la promozione che riguarda il pacchetto con accesso a vita.

Si parla infatti di appena 89,99 euro (rispetto ai potenziali 1999,99 di listino) per ottenere, una tantum, accesso a tutte e 41 le lingue incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.