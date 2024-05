Mondly, impara l'inglese con la tecnologia: sconto di oltre 1.000€

Sono oltre 470 milioni le persone che, al mondo, parlano l'inglese come prima lingua e 106 le nazioni che la riconoscono come lingua ufficiale. Dati che collocano l'inglese al centro della comunicazione, a livello internazionale: è un ponte che collega culture, facilita gli affari e apre le porte a opportunità professionali. Per questo motivo è importantissimo saperlo parlare al meglio.

Se vuoi imparare l'inglese, per diletto o per ampliare i tuoi orizzonti, Mondly è la soluzione che fa per te. Questa app innovativa, infatti, ha già aiutato milioni di persone in tutto il mondo a parlare l'inglese (e altre 40 lingue) online, attraverso lezioni quotidiane che combinano tecnologia avanzata e approcci scientifici. Con la promozione in corso, Mondly conviene ancora di più: l'accesso a vita è scontato del 95%, al prezzo di soli 99,99 euro una tantum anziché 1999,99.

Perché scegliere Mondly?

Mondly si distingue per quattro principi fondamentali che lo rendono un compagno di apprendimento ideale: parliamo dell'esplorazione delle frasi comuni, che favorisce l'acquisizione della lingua a scapito dell'apprendimento basato sulle singole parole, dell'ascolto attivo con figure madrelingua, delle esercitazioni interattive per fare pratica simulando situazioni reali e del sistema di ripetizione intelligente, per consolidare le conoscenze acquisite.

La piattaforma, inoltre, offre un ampio ventaglio di vantaggi che rendono l'esperienza di apprendimento dell'inglese stimolante e gratificante: dagli esercizi di lettura e ascolto alla pratica della conversazione con un chatbot, fino al riconoscimento vocale avanzato. Mondly fornisce gli strumenti necessari per progredire rapidamente nel percorso di apprendimento.

L'offerta speciale al momento attiva rende Mondly ancora più allettante. Con uno sconto del 95% sul piano a vita, gli utenti possono accedere a tutte le 41 lingue supportate (e quindi non soltanto l'inglese) per soli 99,99 euro una tantum anziché 1999,99 euro. Questo significa oltre 1.000 euro di risparmio per un investimento che può aprire le porte a opportunità illimitate di crescita personale e professionale.

