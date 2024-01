Mondly: 96% di sconto e tre nuove funzionalità per tutti

È il momento che tutti stavamo aspettando. Il nuovo anno è finalmente arrivato con un'offerta irresistibile da Mondly: il 96% di sconto per l'accesso a vita a 41 lingue. Quest'anno anticipa tutti imparando le lingue che desideri con Mondly Premium, che ha aggiunto di recente tre nuovissime funzionalità: nuovi contenuti intermedi, un nuovo modello di quiz video e nuove tipologie di quiz di livello intermedio.

Cosa offre concretamente Mondly Premium?

In questo 2024 fai acquisti intelligenti e risparmia in grande con Mondly: se stai pensando di fare un investimento a lungo termine su te stesso, questa offerta a vita è l'affare che cercavi. Non solo risparmierai, ma avrai accesso anche a una serie di funzionalità e vantaggi che ti permetteranno di:

Acquisire abilità utili con applicazioni pratiche

Trova il lavoro dei tuoi sogni in un altro Paese

Intraprendere un'avventura all'estero

Mantenere la mente attiva

Tuffati in oltre 300 lezioni divertenti suddivise in 50 argomenti ispirati al mondo reale, oppure prenditela con calma grazie alle lezioni gratuite giornaliere, quiz settimanali e sfide mensili di Mondly, che è stato nominato "App dell'Anno" da Facebook e "Miglior Nuova App" da Apple, con oltre 100 milioni di download.

Mondly combina un metodo focalizzato sulla conversazione, il riconoscimento vocale e le lezioni brevi che ti renderanno fluente più velocemente e più facilmente rispetto a qualsiasi altro corso di lingua. Con Mondly, puoi acquisire la capacità di parlare fino a 41 lingue, dalle più richieste come l'inglese, il francese o il tedesco a quelle meno diffuse come il coreano o il persiano.

Inoltre, mentre la maggior parte delle app di apprendimento delle lingue ti consente di imparare l'inglese solo dalla tua lingua madre, Mondly si adatta alle tue esigenze. Parli polacco e vuoi imparare il coreano? Nessun problema. Combinando il metodo induttivo e la massima copertura lessicale con uno sforzo minimo, Mondly garantisce i migliori risultati possibili.

Ecco come milioni di persone in tutto il mondo diventano fluenti così rapidamente con questa brillante app. Inizia il nuovo anno investendo su te stesso con Mondly Premium e accedi illimitatamente a tutte le lezioni, risorse e aggiornamenti con un pagamento unico di soli 89,99 euro anziché 1999,99.

