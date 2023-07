Mondly: 41 corsi di lingua, oltre 1.000 euro risparmiati

Mondly, la rinomata piattaforma di apprendimento delle lingue, ha lanciato un'offerta estiva imperdibile che ti permetterà di padroneggiare una lingua straniera mentre godi del sole e delle vacanze, risparmiando oltre 1.000 euro sul piano a vita.

Ma cos'è Mondly? È un'app pluripremiata, riconosciuta come "App dell'anno" da Facebook e "Migliore nuova app" da Apple. Con oltre cento milioni di download, questa piattaforma rivoluzionaria combina esercizi incentrati sulla conversazione, il riconoscimento vocale e le lezioni in Realtà Aumentata per rendere l'apprendimento delle lingue un'esperienza coinvolgente e gratificante.

L'aspetto eccezionale di Mondly è che ti offre la possibilità di scegliere tra ben 41 lingue diverse. Che tu sia interessato a imparare l'inglese, imperdibile: grazie alla promozione estiva in corso, puoi ottenere l'accesso a vita a tutti i corsi di lingua di Mondly con uno sconto del 96% sul piano a vita.

Le funzionalità più amate di Mondly

Mondly si distingue dalle altre app linguistiche per il suo approccio innovativo basato su una solida scienza neurale e tecnologie all'avanguardia. Questo ti permette di apprendere in modo rapido ed efficace, senza che i corsi diventino troppo pesanti o noiosi. Con Mondly, non imparerai una nuova lingua solo perché devi farlo, ma perché lo vorrai davvero.

La piattaforma utilizza strategie di gamification per rendere il tuo percorso di apprendimento più coinvolgente. Concentrandosi sulle frasi anziché sulle singole parole, Mondly ti aiuta a formare frasi e partecipare a conversazioni reali in pochissimo tempo. Inoltre, puoi ascoltare madrelingua professionisti che collaborano con Mondly, garantendo pronunce impeccabili e accenti naturali.

Un'altra caratteristica distintiva di Mondly è il suo chatbot dotato di riconoscimento vocale di prim'ordine e lezioni in Realtà Aumentata. Questo ti permette di esercitarti in conversazioni reali e di migliorare le tue abilità linguistiche in modo interattivo e coinvolgente.

L'estate è il momento perfetto per dedicarsi al proprio sviluppo personale e imparare una nuova lingua con Mondly. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica. Approfitta della promozione estiva a tempo limitato e ottieni uno sconto del 96% sull'acquisto del piano Premium.

