Moment 5: Microsoft rilascia l’aggiornamento Windows 11 per tutti

L'aggiornamento "Moment 5" di Windows 11 è finalmente disponibile per tutti gli utenti. Microsoft ha iniziato ad aggiornare tutti i sistemi supportati come parte degli aggiornamenti del Patch Tuesday di aprile 2024 nelle scorse ore. L'aggiornamento "Moment 5" è stato rilasciato per la prima volta il 29 febbraio 2024 per i "seeker" o coloro che desiderano installare manualmente gli aggiornamenti di Windows dall'app Impostazioni. A marzo, l’azienda di Redmond ha accelerato il lancio di Moment 5, rendendolo disponibile come ultimo aggiornamento opzionale non di sicurezza. Adesso, tale aggiornamento è divenuto obbligatorio per tutti gli utenti di Windows 11. A differenza degli aggiornamenti precedenti, "Moment 5" offre solo poche modifiche degne di nota e nuove funzionalità. Le più importanti includono previsioni intelligenti per Snap Layouts, tutti i tipi di miglioramenti per l'app Impostazioni e alcuni aggiornamenti per le funzionalità di accessibilità esistenti.

Moment 5: come aggiornare il PC Windows 11

Per scaricare le ultime funzionalità di Windows 11, basta accedere all’app Impostazioni e cliccare su “Windows Update”. Se l’update non è ancora presente, cliccare su “Verifica aggiornamenti”. A questo punto il sistema dovrebbe trovare la nuova versione KB5036893 (numero build 22631.3447). L’unica cosa da fare sarà cliccare su Scarica e Installa, attendere tale operazione e poi riavviare il PC.

È interessante notare come le funzionalità "Moment 5" non sono disponibili solo per gli utenti di Windows 11 versione 23H2. Anche gli utenti che utilizzano ancora la versione 22H2 possono aggiornare il sistema. Tuttavia, la prossima versione 24H2 di Windows 11, che è stata recentemente confermato come aggiornamento delle funzionalità di quest'anno, sarà un aggiornamento completo della build (presumibilmente build 26100). Vale anche la pena notare che alcune app, come StartAllBack ed ExplorerPatcher, attualmente impediscono agli utenti di eseguire l'aggiornamento. Microsoft ha rilasciato una soluzione temporanea per sistemare tale bug. Gli utenti che preferiscono la stabilità alle nuove funzionalità saranno lieti di sapere che Microsoft rilascerà presto la prima build LTSC di Windows 11. La notizia era già trapelata prima del suo annuncio ufficiale. La stessa Microsoft ha deciso poco dopo di confermare l’esistenza di tale versione nella documentazione ufficiale.