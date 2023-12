Moltiplica le tue possibilità con l'HUB Orico a META' PREZZO in OFFERTA!

Quando un PC portatile, o anche un fisso, non ha abbastanza porte USB o entrate per adattatori, può essere veramente un problema se si deve lavorare con più oggetti connessi contemporaneamente. Per questo aziende come Orico si sono impegnate nella creazione di Hub USB che possano moltiplicare sia le porte, sia le possibilità della tua macchina!

Ebbene, da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon proprio l'HUB USB Orico 8 in 1 a soli 25€, con uno sconto del 50% sul prezzo totale applicando il coupon di dicembre! Già, risparmierai la metà!

Una stazione per la tua comodità!

Questa piccola chiave magica contiene due porte Type-C (host e PD 100W), 3 USB 3.0, 1 porta HDMI, 1 audio da 3,5 mm, 1 SD, 1 TF, che ti aiuterà ad aggiornare lo spazio a disposizione tramite un'interfaccia USB di tipo C.

Possiede inoltre anche un'uscita per porta HDMI fino a 4 K con 30 Hz di risoluzione! Questo HUB USB Orico 8 in 1 offre tre porte USB 3.0 per garantire una rapida trasmissione dei dati a velocità fino a 5 Gbps. Insomma collegare più periferiche USB come unità flash, disco rigido, tastiera, mouse, stampante e altro ancora sarà facile, e non affaticherà il tuo PC!

