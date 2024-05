Modem IliadBox: il nuovo aggiornamento per il device di casa Iliad

Iliad ha recentemente rilasciato un aggiornamento fondamentale per il suo Modem, l'iliadbox, che ha portato il firmware alla versione 4.8.9.1. Questo aggiornamento introduce numerose miglioramenti e novità significative sia per il modem router che per l'extender WiFi Iliad.

Modem IliadBox: i dettagli

Tra i principali sviluppi dell'aggiornamento si trova l'introduzione del firewall IPv6, che consente di attivare il firewall sulle delegazioni per filtrare il traffico IPv6 sconosciuto sui prefissi secondari, migliorando così la sicurezza del modem. Inoltre, si è registrato un notevole miglioramento della stabilità del WiFi sia sul modem router che sull'extender WiFi. Inoltre, sono stati corretti vari errori di testo nell'interfaccia web di Iliadbox OS.

Ma le innovazioni non finiscono qui. L'aggiornamento ha anche introdotto nuove funzionalità come Eco-WiFi, una funzione che adatta le prestazioni in base ai dispositivi collegati per utilizzare solo l'energia necessaria, spegnendo automaticamente le bande inutilizzate. È stata anche introdotta la modalità Total Sleep, che riduce il consumo energetico del 95% durante i periodi di non utilizzo del WiFi. Infine, è stata aggiornata anche la funzione DFS (Dynamic Frequency Selection), che semplifica la scansione dei canali disponibili per evitare interferenze.

Per aggiornare l'Iliadbox alla nuova versione 4.8.9.1, è sufficiente riavviare il router. Ciò può essere fatto direttamente dall'interfaccia web del dispositivo, dall'app Iliadbox Connect o manualmente sul router stesso.

Questo nuovo firmware è stato rilasciato inizialmente sui nuovi Iliadbox WiFi 7, ma ora è disponibile anche per i modelli più vecchi. Per verificare la versione attuale del firmware del vostro Iliadbox, è possibile accedere sia dall'interfaccia web (myiliadbox.iliad.it/login.php) sia dall'applicazione ufficiale Iliadbox Connect.

