Minisforum svela HX90G, il Mini PC con CPU AMD Ryzen 9 5900HX e GPU Radeon RX 6650M

Minisforum lancerà a fine mese il primo mini PC al mondo con le nuove schede AMD. Parliamo di dispositivi piccoli ma di grande potenza, che arriveranno in varie configurazioni, come AMD Ryzen 9 5900HX + Radeon RX 6650M, AMD Ryzen 9 6900HX con AMD Radeon RX 6650M e Intel Alder Lake di 12a generazione con grafica dedicata AMD. Il primo sarà però il modello denominato HX90G, che sarà equipaggiato con Ryzen 9 5900HX e Radeon RX6650M. Sarà anche il primo mini PC al mondo con grafica dedicata AMD.

Minisforum HX90G, piccolo e potente

L'HX90G monterà una CPU AMD Ryzen 9 5900HX e una GPU discreta Radeon RX 6650M in uno chassis da 2,8 litri, e avrà doppia ventola intelligente all'interno, metallo liquido sia per CPU che GPU. Inoltre grazie al particolare design, il calore della della dissipazione consentirà all'HX90G di mantenere un rumore relativamente basso anche a pieno carico. Oltretutto CPU + GPU con un utilizzo inferiore al 100% consumeranno 50W e 100W separatamente. Secondo Minisforum, la scheda Radeon RX 6650M può funzionare al 100% senza perdita di prestazioni sul dispositivo. Questa scheda grafica mobile di fascia media basata sul chip Navi 23 (architettura RDNA 2) prodotto nel moderno processo a 7nm. Dispone di 1.792 core (28 CUs - compute unit) e 8 GB di veloce memoria grafica GDDR6 collegata con un bus di memoria a 128 Bit.

Su Amazon puoi trovare una vasta scelta d Mini PC targati Minisforum. Tra questi vi segnaliamo in offerta il modello UM350 con Windows 11. Dotato di uscita nativa Ultra HD 4K@60Hz e due porte display, HDMI & VGA, supporta Intel UHD Graphics 600, ideale per l'intrattenimento domestico, film, navigazione internet, viaggi di servizio, giochi o lavoro in ufficio. Lo trovi a 373 euro, incluse le spese.

