Minimo storico per il Notebook HP Victus con i5, 16GB RAM e RTX 4050

Tieniti pronto a cogliere questa ottima occasione che ti sto segnalando. Se fai veloce puoi mettere le mani su un computer portatile dalle prestazioni straordinarie a un prezzo davvero molto più basso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Notebook HP Victus con Intel core i5 a soli 699 euro, invece che 853 euro.

Anche se il prezzo di partenza non è segnalato, come ti ho descritto sopra si aggira intorno agli 850 euro e quindi questo significa che oggi puoi risparmiare ben 154 euro sul totale. Una favola da non farsi scappare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Notebook HP Victus a prezzo folle da non perdere

Inutile girarci intorno, il prezzo del Notebook HP Victus in questo momento è imbattibile. Si presenta con prestazioni eccellenti che ti permetteranno di giocare a diversi titoli recenti. Infatti possiede la stupenda scheda grafica Nvidia RTX 4050 da 6 GB che garantisce prestazioni video eccezionali.

Monta il potente processore Intel Core i 5 12450H con 8 Core e 12 Thread supportato da ben 16 GB di RAM e ha un SSD da 512 GB. Possiede un ottimo display da 15,6 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p e una frequenza di aggiornamento velocissima a 144 Hz. Inoltre ha una tecnologia per una bassa emissione di luce blu ed è antiriflesso. Gode di una tastiera retroilluminata con tasti precisi e un touch pad sensibile. Ha diverse porte USB veloci, un'uscita HDMI e un lettore di schede SD.

Una vera potenza che oggi puoi portarti a casa a molto meno. Quindi non attendere che sia tardi. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Notebook HP Victus con Intel core i5 a soli 699 euro, invece che 853 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.