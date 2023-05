Mini Power Bank ora IN OFFERTA su Amazon

Rimani sempre a secco di ricarica? Da oggi non dovrai più preoccuparti per questo perché abbiamo scovato per te un mini power bank super compatto, super potente e anche in super sconto. Acquistalo ora su Amazon usufruendo del coupon del 30% di sconto. Lo pagherai solamente 12 euro!

Mini power bank da 10.000 mAh super compatto a soli 12 euro

Il mini power bank proposto oggi non solo ti garantirà sempre dispositivi ma lo porterai sempre con te senza risentirne minimamente. Difatti è ultra leggero, pesa solamente 176 grammi, molto meno di un panino. In pratica ha le dimensioni di una carta di credito, quindi che si tratti di andare a fare shopping, viaggiare, studiare o partecipare a riunioni, non occuperà troppo spazio nella tua borsa o addirittura nella tua tasca.

Inoltre avrai a tua disposizione un'ampia capacità della batteria. Questo piccolo ma potente power bank vanta, infatti, una capacità di ben 10.000 mAh. Questo lo rende un dispositivo che si adatta perfettamente alle tue esigenze quotidiane come brevi viaggi o pendolarismo. Non solo perché l'ultimo design di ingresso e uscita USB C permette anche di caricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente.

E poi questo power bank ti garantisce un ampia compatibilità, per esempio con iPhone serie completa, Samsung serie completa, Xiaomi serie completa, Huawei serie completa e altri telefoni cellulari, cuffie, orologi e altro ancora. Si tratta di un dispositivo che è stato approvato da CE, FCC e altre certificazioni multiple per garantire la sicurezza, il chip intelligente può prevenire il sovraccarico, lo scarico e il cortocircuito. Il team di BESSLINE mette sempre la tua sicurezza al primo posto, in modo da poter giocare con il telefono mentre si carica in tutta tranquillità. Infine il prodotto viene fornito con una garanzia di 3 anni e un servizio clienti a vita.

Prendilo a soli 12 euro.

