Mini PC Windows: due valide soluzioni a MENO DI 100€

Il mercato dei Mini PC non è mai stato così florido come negli ultimi anni. Parliamo di macchine che eseguono Windows, sia chiaro (anche perché, a conti fatti, come alternativa c'è solo il Mac Mini di Apple). Perché stanno riscuotendo così tanto successo? Beh, la risposta è molto semplice: sono affidabili, costano meno e, soprattutto, occupano pochissimo spazio.

Se ne stai cercando uno per te (o per conto di terzi) che sia disponibile ad una cifra irrisoria, ti segnalo due opzioni molto interessanti.

Mini PC Windows: due ottime proposte a meno di 100€

SNUNMU AK3 con Windows 10 Pro

Ti dico subito che si tratta di un'offerta lampo, quindi destinata a terminare nel giro di poche ore. Considerato ciò, in caso di forte e reale interesse, ti invito a cliccare rapidamente su "acquista ora".

Fatta questa precisazione, parliamo brevemente dello SNUNMU AK3. È un Mini PC con Windows 10 Pro, processore Intel Celeron N3350 a 1,1GHZ, 4GB di RAM e 64GB di archiviazione su SSD. Per un utilizzo quotidiano di base è decisamente tutto alla sua portata, e anche in termini di connettività non manca nulla.

Poi, se proprio lo desideri, puoi divertirti ad aggiornarlo e a migliorare ulteriormente le prestazioni con qualche upgrade mirato. In ogni caso, a 99,90€ è regalato.

BMAX MaxMini B1

In fatto di Mini PC, BMAX è un marchio molto, ma molto noto e affidabile. Il suo MaxMini B1, alla cifra irrisoria di 99,99€, mette sul piatto una scheda tecnica niente male per chiunque stia puntando ad una macchina compatta per un uso di base (streaming, social network, email, documenti e così via).

Facciamo il punto: Windows 10, processore Intel Celeron 3060, 4GB di RAM, 64GB di archiviazione eMMC, doppia WLAN integrata 2.4G, supporto al 4K e tutte le porte di cui potresti avere bisogno.

Un parere personale? Il MaxMini B1 ha dalla sua un design decisamente più accattivante rispetto allo Snunmu sopra descritto. Del resto, anche l'occhio vuole la sua parte, no?

