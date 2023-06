Minima spesa, ottima resa. Il Mini PC BMAX con 6GB di RAM è un computer desktop incredibilmente compatto. Eppure, nonostante le dimensioni più che contenute, restituisce un'esperienza d'uso completa. Il sistema operativo al lancio è Windows 10 Pro, perfetto per operazioni di base quali streaming, navigazione web, lavori con la suite di Office e così via. Il prezzo, poi, è pazzesco: solo 89,99€ (anziché 126€) grazie al doppio sconto Amazon. E la spedizione è gratuita.

Prezzo irrisorio per il Mini PC compatto, silenzioso e con supporto al 4K

Mettiamo subito in chiaro una cosa: se stai cercando un computer con prestazioni da primo della classe, per il gaming e/o l'editing sfrenato, dovresti puntare assolutamente su altro. Il Mini PC di BMAX si presenta infatti come un ottimo affare, oggi più che mai, ma è pensato per chi è disposto ad accettare qualche compromesso e utilizza il computer per operazioni non particolarmente intense, come navigazione web, email, Office, social network e streaming.

Detto ciò, passiamo alle specifiche tecniche del B1 Plus. Il processore è un Intel Celeron N3350, dual core dual-thread che si spinge fino a 2,4 GHz. La CPU è ben supportata da 6GB di RAM e 64GB di archiviazione interna, ma grazie allo slot SSD M.2 SATA 2280 puoi facilmente espandere la memoria.

Parlando invece di porte e connettività, ti dico che il Mini PC in questione è dotato di due USB-A 3.0, una porta Micro SD, una porta HDMI, di una VGA e di una porta Ethernet. Per quanto riguarda invece le connessioni, puoi contare sul Wi-Fi dual-band e sul Bluetooth 4.2. Insomma, tutto quello che serve, anche per collegare un monitor 4K.

Ti ricordo che per completare l'acquisto a soli 89,99€, è necessario spuntare manualmente il box del Coupon. Si tratta di uno step assolutamente necessario per ottenere uno sconto immediato di 10€ che si va ad aggiungere a quello del 21% già applicato da Amazon.

