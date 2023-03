Il Mac Mini di Apple è la testimonianza che la qualità la sì può trovare anche dove c'è poco, pochissimo spazio. Parlando di Windows, invece, oggi il mercato offre tantissime soluzioni che variano per specifiche e, di conseguenza, prezzi. In queste ore a brillare su Amazon è il Mini PC di AceMagician con Windows 11 Pro: il prezzo di listino è di 319,99€ ma grazie allo sconto immediato del 38% e al coupon valido per un risparmio aggiuntivo di 20€, concludi l'acquisto a soli 179,99€. Spettacolo!

Mini PC AceMagician: a questo prezzo è un affare, e non solo per Windows 11

Quello di AceMagician è letteralmente un Mini PC, e con tanto di Windows 11 Pro preinstallato (un sistema operativo che Microsoft aggiorna costantemente con novità davvero di grande spessore). A leggere le recensioni, sono in tanti ad usarlo come sorta di lettore multimediale da tenere in salotto, collegato al televisore, ma il T8PRO ha molto, ma molto di più da offrirti.

È perfetto infatti per un uso quotidiano di base, quindi per navigare in rete, consultare i social network, utilizzare la suite di Office, email, streaming e così via. Il processore è un Intel Celeron N5095 che si spinge fino a 2,90 GHz, ben supportato da 8GB di RAM DDR4 e 256GB di archiviazione su SSD.

Anche in termini di connettività non si scherza. Oltre al Wi-Fi 2.4/5G e al Bluetooth 4.2, pur essendo compatto, il Mini PC di AceMagician mette infatti a tua disposizione:

Due porte Gigabit LAN

3 USB-A 3.0

3 HDMI con supporto al 4K

E poi, dato che non vogliamo farci mancare proprio nulla, all'interno della confezione di vendita trovi anche una staffa VESA e il cavo HDMI.

📢 Ti ricordo che per completare l'acquisto del Mini PC Windows 11 Pro a soli 179,99€ devi spuntare manualmente la casella del Coupon. Solo così otterrai uno sconto di 20€ che andrà ad aggiungersi a quello del 38% già applicato da Amazon. La consegna, infine, è gratuita se ti abboni a Prime.

