Quando arriva il momento di acquistare un nuovo computer, emergono una marea di dubbi. Processore, RAM, archiviazione, eventuale GPU, dimensioni, prezzo e così via. La scelta non è mai facile, anche perché dettata principalmente dalle esigenze, però quando entrano in gioco gli sconti forse il tutto si semplifica. Un esempio? Oggi puoi acquistare su Amazon un Mini PC davvero interessante ad un prezzo straordinario.

Il prezzo di listino dell'AceMagician è di 599€ (giustificato da una scheda tecnica pazzesca), ma con il Coupon da 40€ e il codice 73CF6H8H valido per un ulteriore risparmio del 30%, il costo finale crolla a 379,30€.

AceMagician con AMD Ryzen 5 5600U: che affare su Amazon!

Oggi, con la doppia promo sopradescritta, il rapporto qualità-prezzo del Mini PC di AceMagician è praticamente imbattibile. Esteticamente è fantastico: scocca nera, griglia a vista, e pulsante d'accensione con LED rosso che crea un effetto con un appeal unico.

Ma sono le specifiche tecniche a conquistare, e non potrebbe essere altrimenti. Di seguito trovi un elenco puntato, così rendere il tutto più chiaro:

Processore AMD Ryzen 5 5600U fino a 4,2GHz (6 core 12 thread)

16GB di RAM DDR4

512GB di archiviazione SSD M.2

GPU AMD Radeon Vega 7 a 1800MHz

Wi-Fi 2.4/5GHz

Bluetooth 4.2

Sistema operativo Windows 11 Pro

Farsi ingannare dalle dimensioni, dal fatto che si classifichi come un Mini PC, è un enorme errore. Con questo piccolo computer desktop puoi svolgere una marea di attività, gaming compreso, senza alcun problema e surriscaldamenti anomali. Photoshop, AutoCAD, Premiere e così via, tutto è supportato nel migliore dei modi.

E anche se parliamo di connettività, non manca proprio nulla:

USB-C

USB-A 3.0 (2x)

USB-A 2.0 (2x)

HDMI

DisplayPort

Audio Jack da 3,5mm

LAN 2.5 RJ45

LAN 1G RJ45

Non c'è nulla di meglio in giro, il Mini PC AceMagician con AMD Ryzen 5 5600U - a questo prezzo, poi - è da acquistare in tempi record.

