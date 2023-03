Sembra una Fire TV Stick ma in realtà è... un computer! Nel Mini PC di NiPoGi c'è tutto quello di cui hai bisogno per un uso quotidiano di base: posta elettronica, documenti, streaming. Di strepitoso però non c'è solo il form-factor: il prezzo di questo piccolo gioiello tech è di soli 149€, ma ricorda di spuntare la casella del coupon prima di aggiungerlo al carrello. È necessario infatti per ottenere uno sconto di 50€.

Mini PC NiPoGi con Windows 11: da non credere!

Il Mini PC in questione è qualcosa di sorprendente. Lo puoi portare ovunque, essendo addirittura più piccolo di uno smartphone (130 x 50 x 20 mm). Lo porti in borsa, nello zaino, o addirittura in tasca e ti basta poi inserirlo nella porta HDMI di un monitor o di un televisore per iniziare ad usarlo.

Ti dico che è sorprendente anche perché ha una scheda tecnica niente male. Non puoi giocare a titoli tripla AAA oppure dedicarti all'editing fotografico più sfrenato, sia chiaro, ma qualche soddisfazione te la puoi togliere.

Le caratteristiche principali sono:

Processore Intel Celeron J4125 Quad-core 2.0GHz (fino a 2.7GHz)

8GB di RAM DDR4

128GB di archiviazione

Pieno supporto al 4K

Wi-Fi 2.4/5GHz

Bluetooth 4.2

Windows 11 preinstallato, già attivato e pronto all'uso

Dando un'occhiata ai commenti, c'è aria di affare qui. Solo 149€ per un Mini PC che puoi spostare a tuo piacimento e che ti garantisce un'esperienza d'uso quotidiano più che fluida e stabile, è qualcosa di davvero clamoroso.

Ricorda però di applicare manualmente il coupon, necessario per ottenere uno sconto di 30€ e, di conseguenza, pagare solo 149€. Fallo prima di aggiungere il Mini PC al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.