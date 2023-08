Mini PC verticale con Ryzen 5, 16GB di RAM e SSD da 512GB (-126€)

Se hai deciso di acquistare un piccolo ma potente computer senza spendere un patrimonio, dai un'occhiata a questa ottima offerta che ti sto per segnalare. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC Acemagician a soli 301,05 euro, invece che 427,90 euro, applicando il coupon e inserendo il codice Y8Y45QH2 al momento del pagamento.

In questo modo puoi avvalerti di un triplo sconto e risparmiare la bellezza di più di 126 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Mini PC dalle gradi prestazioni: mini solo il prezzo

Questo piccolo computer ha un rapporto qualità prezzo eccezionale e oggi per altro lo puoi avere anche a meno. Grazie alla CPU AMD Ryzen 5 5600U con 6 Core e 12 Thread, e i 16 GB di RAM potrai farci di tutto.

Monta anche la scheda grafica AMD Radeon RX Vegas 7 che supporta DirextX 12 e Vulkan per poter farci girare anche qualche gioco. Possiede un generoso SSD da 512 GB e avrai la possibilità di configurare ben 3 monitor. Inoltre troverai già installato Windows 11 Pro.

Non perdere questa occasione più unica che rara ma fai presto perché a breve scadrà. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo mini PC Acemagician a soli 301,05 euro, invece che 427,90 euro, applicando il coupon e inserendo il codice Y8Y45QH2 al momento del pagamento. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.