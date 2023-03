Mini PC da URLO con Ryzen 5 e 16GB di RAM a 95€ in MENO

Vuoi un piccolo PC che vada bene anche per il gaming ma non sei disposto a spendere una cifra esagerata? Allora le Offerte di Primavera sono capitate al momento giusto. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC Trigkey a soli 373,15 euro, invece che 469 euro.

Ebbene sì, con questo ribasso del 20% puoi risparmiare più di 95 euro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Mini PC super potente con AMD Ryzen 5

Sicuramente quello che fa la differenza in un computer è il processore. In questo mini PC avrai il potente AMD Ryzen 5 5500 con 6 Core 12 Thread. A supporto trovi 16GB di RAM che fanno diventare un missile qualunque gioco o programma. Ha una scheda grafica UHD a 7 core e la possibilità di connettere fino tre display in 4K a 60Hz.

Potrai archiviare tutto ciò che desideri senza sacrificare nulla grazie all'SSD da 500GB che tra l'altro velocizza anche l'accensione e l'avvio dei programmi. Ha diversi ingressi molto utili come HDMI, Type-C, USB 3.0 e ingresso audio per cuffie. Inoltre viene fornito con Windows 11 Pro già attivato e perfettamente funzionante.

A questo prezzo è un vero affare. Dato che le Offerte di Primavera scadono tra poche ore ti conviene fare in fretta. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo mini PC Trigkey a soli 373,15 euro, invece che 469 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

