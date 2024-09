Mini PC con Ryzen 7, 32GB RAM e SSD 500GB in offerta a tempo

Se vuoi un computer che abbia dimensioni ridotte ma che garantisca prestazioni eccezionali allora dai subito un'occhiata a questa strepitosa occasione. Vai ora su Amazon e metti nel tuo carrello il Mini PC Beelink a soli 367,81 euro, anziché 387,17 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto del 5% è da prendere al volo. Così ti porti a casa un super computer molto piccolo e quindi pratico, che occupa poco spazio sulla scrivania e che volendo puoi portarti sempre dietro. Gode di uno scomparto hardware eccezionale che ti permette di lavorare e giocare senza preoccupazioni.

Mini PC Beelink con Ryzen 7 a un ottimo prezzo

Per avere ciò che potrai ottenere con questo Mini PC solitamente dovresti spendere almeno il doppio dei soldi che invece spenderai. Eppure potrai godere di uno scomparto hardware davvero prestante. Monta il potente processore AMD Ryzen 7 5800H con 8 Core e 16 Thread supportato da 32 GB di RAM DDR4. E gode di un SSD M.2 PCIe3.0 da 500 GB che ti permetterà di archiviare di tutto senza problemi e di avere un'accensione velocissima.

È dotato poi una scheda grafica AMD Radeon integrata per la riproduzione video in 4K e supporta fino a 3 schermi tramite una porta HDMI, una DisplayPort e una USB Type-C. Potrai così velocizzare notevolmente il lavoro. Possiede anche due porte USB-A e un ingresso audio, la connessione Bluetooth 5.2 e WiFi 6 per trasmissioni a bassa latenza e grande velocità. E poi il suo design estremamente compatto ti permette di portartelo ovunque, lo puoi mettere tranquillamente in uno zainetto e trasformi qualsiasi schermo in un computer.

Affrettati perché una promozione del genere non potrà durare a lungo. Quindi prima che tutto svanisca vai su Amazon e acquista il tuo Mini PC Beelink a soli 367,81 euro, anziché 387,17 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.