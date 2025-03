Mini PC con il potente AMD Ryzen 9 in sconto su Amazon applicando il coupon

Ormai una delle migliori soluzioni per non avere troppo ingombro sulla scrivania e comunque un computer potente sono i Mini PC e oggi ti segnaliamo questa promozione davvero super. Se voli su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello questo Mini PC con AMD Ryzen 9 a soli 449 euro, invece che 539 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti quindi di uno sconto che ti fa risparmiare la bellezza di 90 euro sul totale. Non è certamente una promozione che potrà durare a lungo e perciò devi fare in fretta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC potente che occupa poco spazio e costa il giusto

Sicuramente se stai pensando di acquistare un Mini PC è perché vuoi qualcosa di piccolo, di portatile magari e che comunque garantisca ottime prestazioni e dove puoi anche metterci le mani. In questo caso vai sul sicuro perché questo piccolo computer monta il potentissimo processore AMD Ryzen 9 6900HX con 8 Core e 16 Thread ed è supportato da ben 24 GB di RAM GDDR5.

Potrai inoltre archiviare quello che desideri grazie al suo SSD da 500 GB che non si esaurisce facilmente. Come scheda grafica invece c'è una AMD Radeon 680M a 12 Core e 2400 MHz che ti permetterà di farci girare qualche gioco. Possiede le connessione WiFi e Bluetooth per Internet veloce e per collegare dispositivi e periferiche senza fili. E possiede ben due porte HDMI dove potrai collegarci due monitor in contemporanea.

Affrettati perché ovviamente a questo prezzo lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Dunque fiondati su Amazon e acquista il tuo Mini PC con AMD Ryzen 9 a soli 449 euro, invece che 539 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.