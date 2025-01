Mini PC potentissimo, con AMD Ryzen 7, 32GB di RAM e SSD da 512GB

Ormai i Mini PC sono diventati una delle migliori soluzioni per avere un computer potente ma compatto, che puoi portarti ovunque e che puoi anche modificare. Oggi ti segnalo questa promozione per averne uno davvero eccellente spendendo molto meno. Dunque fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello questo Mini PC a soli 459 euro, invece che 599 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Così facendo potrai risparmiare la bellezza di 140 euro sul totale. Non è certo una promozione da farsi sfuggire. Con questo piccolo computer potrai fare di tutto. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC super a prezzo ancora più mini

Non ci sono dubbi, il rapporto qualità prezzo di questo Mini PC oggi è ineguagliabile, ragion per cui devi fare in fretta. Oltre al suo design compatto si presenta con uno scomparto hardware di tutto rispetto. Monta il potente processore AMD Ryzen 7 6800H con 8 Core e 16 Thread, più la bellezza di 32 GB di RAM che spingono le prestazioni al limite.

Gode di un generoso SSD da 512 GB che ti consente di archiviare tutti i file che desideri senza fare sacrifici e che velocizza l'accensione e la partenza dei programmi. Potrai avvalerti delle connessioni WiFi 6 e Bluetooth 5.2 che risultano estremamente affidabili e veloci, per Internet e periferiche wireless. Monta il sistema operativo Windows 11 Pro e possiede diverse USB veloci, nonché 2 ingressi HDMI per connettere più monitor.

Una promozione coi fiocchi che non durerà. Perciò non attendere oltre rischiando di perderla. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Mini PC a soli 459 euro, invece che 599 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.