Mini PC potente a compatto in maxi sconto su Amazon

Il Mini PC NiPoGi AK1 PLUS è una soluzione avanzata e compatta per esigenze professionali e personali. Dotato dell'ultimo processore Intel Alder Lake-N95 con un TDP di 15 W, questo mini PC offre un miglioramento delle prestazioni di oltre il 20% rispetto ai processori.

Il NiPoGi AK1 PLUS dispone di una grande capacità di archiviazione, integrando 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB. Questo rende il mini PC ideale per attività come l'editing di immagini, la navigazione web, applicazioni di broadcasting e lavori burocratici.

Supporta doppi monitor 4K a 60 Hz grazie a due porte HDMI, consentendo di collegare due display contemporaneamente per un multitasking più efficiente. Con un consumo energetico basso di 15 W TDP, il mini PC è progettato per risparmiare energia. Inoltre, supporta funzioni come RTC Wake e Auto Power On e dispone di una ventola per un migliore raffreddamento.

La connessione è semplice e veloce con il WiFi dual-band 2.4G + 5G e la porta Gigabit Ethernet da 1000 Mbps, che garantiscono una trasmissione stabile e fluida. È possibile connettersi facilmente a dispositivi Bluetooth tramite Bluetooth 4.2 e, grazie al supporto VESA, il mini PC contribuisce a un ambiente d'ufficio pulito e ordinato. Nonostante le sue dimensioni e un peso leggero il NiPoGi AK1 PLUS è potente e versatile.

Su Amazon, oggi, il mini PC NiPoGi viene scontato del 21% e viene venduto al costo totale e finale di 189€.