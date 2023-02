Mini PC piccolo come un mouse e super POTENTE, ora a 179€

Se fai veloce oggi puoi fare un vero colpaccio e portarti a casa un computer minuscolo, per pezzo che per dimensioni, ma che offre ottime prestazioni. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Mini PC Acemagician a soli 179,98 euro, invece che 319,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ora, grazie a un ribasso del 38% più un ulteriore sconto con il coupon puoi risparmiare ben 140 euro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Mini PC Acemagician: il computer che sta in una mano

Questo Mini PC è talmente piccolo che può stare nel palmo di una mano. Tuttavia garantisce ottime prestazioni grazie al processore Intel Celeron N5095 con frequenza massima a 2,9 GHz. Possiede 8 GB di RAM DDR4 e un SSD da 256GB. Il tutto unito alla scheda grafica integrata Intel UHD.

È dotato di ben 3 porte USB con interfaccia 3.0 che ti permettono di trasferire file in modo velocissimo. Ha ben 3 ingressi HDMI che supportano 3 monitor in contemporanea con risoluzione fino a 4K. Ha poi 2 ingressi Ethernet e un entrata per cuffie. Viene fornito con Windows 11 Pro già installato, per cui lo puoi subito usare appena ti arriva a casa. Grazie al suo design compatto è perfetto per averlo sempre dietro e far diventare qualsiasi monitor un computer.

Fai presto perché questa non è un offerta che potrà durare a lungo. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo Mini PC Acemagician a soli 179,98 euro, invece che 319,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.