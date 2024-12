Mini PC pazzesco con Ryzen 7, 32GB RAM e 1TB SSD (offerta a tempo)

Ormai i mini PC sono diventati una delle migliori soluzioni per chi non ha molto spazio sulla scrivania ma anche per chi vuole poter modificare le componenti hardware, cosa più difficile in un notebook. Ed ecco il perché di questa offerta che ti segnalo adesso. Se vai alla svelta puoi avere questo Mini PC con Ryzen 7 a soli 721,65 euro, invece che 849 euro.

Si tratta di un offerta a tempo limitato per cui devi esser tra i primi ad arrivare. Ora c'è uno sconto del 15% che ti permette di risparmiare la bellezza di oltre 127 euro sul totale. E se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC con Ryzen 7 e SSD da 1 TB per non fare rinunce

Ovviamente come dicevamo prima chi sceglie di acquistare un mini PC è perché vuole qualcosa di piccolo che può anche modificare e questo non sacrifica nemmeno le prestazioni. Monta il potentissimo AMD Ryzen 7 8040 a 4 nm con 8 Core e 16 Thread, dotato di scheda grafica integrata AMD Radeon 780M.

Troviamo poi la bellezza di 32 GB di RAM in due banchi da 16 GB che spingono sull'acceleratore e garantiscono prestazioni eccellenti, soprattutto quando apri programmi come Photoshop o Cubase. E gode anche di un SSD da ben 1 TB che non si esaurisce mai e velocizza l'accensione. Potrai avvalerti di 2 uscite HDMI e due USB Type-C per collegare più monitor e di USB 3.2 per trasferire file in modo più rapido. Possiede poi un ingresso per cavo LAN e uno per cuffie e microfono.

Insomma è una promozione da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Perciò non attendere oltre, fiondati su Amazon e acquista il tuo Mini PC con Ryzen 7 a soli 721,65 euro, invece che 849 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.