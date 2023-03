Mini PC Intel i5 e Windows 11 Pro, MOSTRUSO anche lo sconto di 250€

Quella che sto per segnalarti è un'offerta davvero da non perdere. Devi essere rapidissimo perché siamo di fronte a uno sconto che ti permette di risparmiare ben 250 euro sul totale. Quindi vai adesso su Amazon e aggiungi al tuo carrello il mini PC Acemagician a soli 349,99 euro, invece che 599,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Oltre a un incredibile ribasso, questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Insomma puoi fare davvero un colpaccio. Questo mini PC offre delle altissime prestazioni grazie al suo scomparto hardware eccellente. E poi viene fornito con Windows 11 Pro già installato con licenza.

Mini PC Acemagician: un piccolo missile che costa poco

Di piccolo questo mini PC ha solo le dimensioni, perché tutto il resto è veramente enorme. A partire dal super processore Intel Core i5 con 4 Core, 8 Thread e frequenza massima a 3,80 GHz. A rendere il tutto velocissimo e performante ci sono anche i 16GB di RAM di cui è dotato e l'SSD da 512GB. Infine a completare il pacchetto hardware principale c'è la scheda grafica Intel Iris Plus Graphics 655.

Potrai non solo lavorarci con i classici programmi come Word ed Excel, ma anche con programmi più pesanti come Photoshop o Cubase. Inoltre gireranno egregiamente anche diversi giochi. Supporta fino a 3 monitor contemporaneamente con risoluzione 4K UHD. È poi dotato di quattro porte USB 3.0 che garantiscono trasferimenti veloci. Un ingresso per il cavo Ethernet e per cuffie e microfono.

Non c'è molto da aggiungere se non ribadire quanto sia vitale essere rapidi. Questa è un'offerta che non trovi certo sugli alberi per cui, se non vuoi perderla, acquista subito il tuo mini PC Acemagician a soli 349,99 euro, invece che 599,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.