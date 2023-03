Mini PC con Intel Core i5, ricondizionato eccellente garantito, a 113€

Quella che voglio portare alla tua attenzione oggi è un'offerta speciale che ti permette di avere un piccolo computer potentissimo a una cifra ridicola. Vai adesso su Amazon e aggiungi al tuo carrello il mini PC ricondizionato Fujitsu a soli 113 euro.

Questo Mini PC ricondizionato è perfettamente funzionante e in condizioni eccellenti. Inoltre è coperto dalla garanzia Amazon Renewed di 1 anno. In pratica se non dovesse funzionare come previsto, entro un anno, è idoneo per la sostituzione o il rimborso. E poi questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Non ci sono dubbi, è da prendere al volo.

Mini PC con Intel Core i5: ricondizionato come nuovo

Questo mini PC è dotato del potentissimo processore Intel Core i5 4590T in grado di mettere il turbo a ogni tuo programma o gioco. Avrai la possibilità di farci qualsiasi cosa senza sacrificare nulla. Grazie le sue piccole dimensioni lo può portare ovunque senza problemi. Puoi addirittura agganciarlo dietro al tuo monitor o alla tua TV e trasformare qualsiasi schermo in un computer.

Possiede 8GB di RAM DDR3, un SSD da 240GB e la scheda grafica Intel HD Graphics 4600. Ha 4 porte USB 3.0 per trasferimenti veloci e 2 porte USB 2.0 per le interfacce più vecchie. È dotato di un ingresso HDMI, DisplayPort, Ethernet e ingresso per cavo audio e cuffie. Inoltre viene fornito con Windows 10 Pro Business a 64 bit già installato.

Insomma, considerando il prezzo messo in relazione con le ottime prestazioni che può offrire, e considerando che è garantito da Amazon, questo è davvero un affare. Ovviamente le unità disponibili non saranno tantissime, quindi devi essere rapido. Acquista subito il tuo mini PC ricondizionato Fujitsu a soli 113 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.