Mini PC con i5, 16GB di RAM e SSD da 500GB al 41% in MENO

Se non trovi la parola giusta te la suggerisco io: follia. È questa probabilmente la parola che più si addice a questa offerta di Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il mini PC Beelink a soli 369 euro, invece che 625,90 euro.

Questo incredibile ribasso ti permette di risparmiare quasi 257 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Goditi un mini PC dalle prestazioni eccellenti a un prezzo super vantaggioso. Fai presto però perché lo sconto durerà poco.

Mini PC Beelink: una bestia a pochissimo

Quando si sceglie di puntare su un mini PC le ragioni possono essere diverse. Ad esempio è perfetto se hai poco spazio sulla scrivania, oppure se ti serve qualcosa di piccolo da avere sempre nello zaino a portata di mano. E nonostante le dimensioni offre delle prestazioni eccellenti. Infatti monta il potente processore Intel i5 di ottava generazione che ha una frequenza a 2,4 GHz (turbo 4,1 GHz).

Anche lo scomparto grafico non è male, con la scheda integrata Intel Iris Plus Graphics 655. Poi ha un SSD da 500GB che velocizza ogni operazione, soprattutto l'accensione e l'avvio dei programmi. E allo stesso tempo offre un ottimo spazio di archiviazione. A garantire velocità e fluidità ci sono ben 16GB di RAM. Possiede la tecnologia WiFi 5 e la connessione Bluetooth 5.0. Avrai a disposizione 4 porte USB 3.0 per trasferire file più velocemente. Due ingressi HDMI per collegare fino a 2 monitor contemporaneamente. Una porta Ethernet e un ingresso per le cuffie.

Questa è davvero u'occasione colossale e per avvalertene devi fare in fretta. Per cui corri su Amazon e acquista il tuo mini PC Beelink a soli 369 euro, invece che 625,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.