Non farti ingannare dalle dimensioni più che contenute, questo Mini PC AceMagician con processore Intel Core i5 di 12a generazione è un computer desktop di fascia alta, con 16GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD. Il prezzo di listino è di 999€, ma non c'è nulla da temere. Oggi su Amazon ottieni uno sconto del 50% applicando manualmente il coupon. Quanto costa dunque? 499,50€, spedizione inclusa.

Un Mini PC così potente è da prendere subito con lo sconto Amazon del 50%

Come anticipato, il cuore pulsante di questo Mini PC firmato AceMagician è il processore Intel Core i5-12450H (3.3-4.4GHz, 8 core 12 thread, 12MB L3 cache) realizzato con processo produttivo a 10 nanometri. Un chip davvero stupefacente, che trova ottimi alleati nei 16GB di RAM DDR4 (espandibili fino a 64GB) e 512GB di archiviazione SSD M.2.

Insieme a Windows 11 Pro - un sistema operativo in costante aggiornamento e reattivo come pochi -, processore, RAM e SSD consentono l'apertura fulminea di applicazioni e l'esecuzione fluida di software anche abbastanza "impegnativi", come PhotoShop, Premiere e AutoCAD.

Esteticamente è molto gradevole e sobrio, quindi puoi tenerlo anche in bella vista e occupa pochissimo spazio sulla scrivania. Nonostante sia così piccolo (18,3 x 15 x 7,5 centimetri), questo Mini PC mette a tua disposizione tutte le porte di cui hai bisogno nel quotidiano:

4x USB-A 3.0

2x HDMI

1x USB-C (10Gbps, 4K 60Hz)

1x jack audio 3,5mm

1x Ethernet

E poi ci sono ovviamente Wi-Fi 6 dual-band e il Bluetooth 5.2, due standard di cui non si può assolutamente fare a meno. Insomma, c'è di tutto e di più.

⚡Ricorda che per ottenere lo sconto del 50%, e quindi pagare 499,50€ anziché 999€, devi applicare manualmente il coupon. Fallo prima di aggiungere il Mini PC AceMagician al tuo carrello Amazon.

