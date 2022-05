Mini PC Fanless con Intel Celeron N4020 a meno di 150 euro su Amazon

Questo Mini PC chiamato Minis Forum N40 è silenzioso, fanless (sprovvisto di ventole) e potente, perfetto per il lavoro ma anche per la didattica a casa. Può essere acquistato in questo momento su Amazon ad un prezzo davvero irrisorio: solo 140,24€ approfittando dello sconto già applicato.

In questa soluzione è presente un processore Intel Celeron N4020, la versione aggiornata del N4000, e può arrivare ad una velocità massima di 2,8 GHz. Il computer supporta inoltre lo standard Wi-Fi dual band 2.4G+ 5.8G, possiede la connessione bluetooth e una porta LAN che supporta una velocità fino a 1000Mbps.

E' presente anche la scheda grafica Intel UHD Graphics 600, una porta HDMI 2.0a che supporta il 4K a 60 Hz, oltre alla porta VGA di serie. Bene anche lato memoria: troviamo una RAM DDR4 da 4 GB e una scheda eMMC da 64 GB. Supportata l'espansione della memoria fino a 128 GB tramite scheda SD e SSD M.2 2242 NGFF fino a 1 TB, e può arrivare fino a 2 TB tramite interfaccia USB 3.0.

Il design senza ventola di questo mini PC consente un risparmio di elettricità e zero rumore. I componenti ad alta efficienza energetica rendono il raffreddamento più veloce ed efficiente. E grazie al supporto può essere fissato sul retro del monitor per risparmiare molto spazio. Puoi acquistarlo su Amazon approfittando della spedizione Prime 1 giorno e lo sconto del 20% già applicato sul prezzo finale.

