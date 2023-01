Mini PC con Windows 11 Pro, 256 GB SSD e WiFi 6 a soli 179€ (Amazon)

La nuova moda del momento? I Mini PC. Una delle offerte più interessanti dell'ultimo periodo ha per protagonista il modello AERO5 Plus del marchio AEROBUCKS, in vendita a soli 179 euro per effetto dello sconto immediato di 20 euro applicato da Amazon. Si tratta di un dispositivo ideale sia per l'ufficio che per il lavoro da casa, complementare o sostituto del tuo vecchio PC.

La configurazione del modello in offerta prevede un'unità SSD da 256 GB affiancata da 8 GB di RAM e il processore Intel Celeron N5105 fino a 2,9 GHz. Nella confezione anche 1 supporto VESA, 1 adattatore di alimentazione, 1 cavo HDMI e il manuale di istruzioni.

Mini PC AERO5 Plus: eccellente rapporto qualità-prezzo

La dotazione del Mini PC AERO5 Plus di AEROBUCKS è di tutto rispetto, tant'è che al prezzo a cui viene venduto è difficile trovare di meglio. Oltre all'hardware, già di per sé un fiore all'occhiello di questo dispositivo, aggiungici pure che a bordo troviamo Windows 11 Pro, la versione più potente dell'ultimo sistema operativo di Microsoft.

Anche l'esperienza d'uso è su livelli molto alti, a testimonianza dell'ottimo lavoro fatto dal marchio AEROBUCKS con l'ultimo modello Aero5 Plus della linea Aerofara. In definitiva un computer ideale per il lavoro in smart working o in ufficio, così come per studenti e uso quotidiano.

Un altro punto di forza di questo Mini PC è il supporto fino a tre display in contemporanea a una risoluzione massima di 4K. E la tecnologia Wi-Fi 6 Dual Band offre un'esperienza per lo streaming e il gioco nettamente più veloce rispetto alla concorrenza.

Metti in carrello ora il Mini PC Aero5 Plus della serie Aerofara per approfittare dello sconto immediato di 50 euro. La spedizione affidata ad Amazon è gratuita, con la consegna prevista entro 48 ore.

