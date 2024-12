Mini PC con CPU Intel Core i5 (16/512GB) e triplo display a 319€

Ormai la soluzione di un Mini PC è molto apprezzata da diverso tempo perché unisce la compattezza a un ottimo scomparto hardware che puoi facilmente modificare all'occorrenza. Ecco perché ho deciso di portare alla tua attenzione questa offerta di Amazon. Se fai presto puoi aggiungere al tuo carrello il Mini PC NiPoGi con Intel Core i5 a soli 319,99 euro, invece che 429,99 euro.

Come puoi vedere oggi c'è uno sconto del 26% che ti fa risparmiare ben 110 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC potentissimo a prezzo sgretolato

Sicuramente il rapporto qualità prezzo del Mini PC NiPoGi oggi è imbattibile, difficilmente ricucirai a trovare qualcosa di meglio. Intanto monta il potente processore Intel Core i5 di 12a generazione a 8 Core e 12 Thread con scheda grafica Intel UHD integrata. E viene supportato da ben 16 GB di RAM che garantiscono una velocità eccellente.

Gode anche di un SSD bello grande da 512 GB per archiviare ogni cosa senza il patema che la memoria interna si esaurisca. Possiede le tecnologie WiFi 6 e Bluetooth 5.2 per connessione rapidissime. Ha due porte HDMI e una porta VGA che ti consentono di collegarci fino a 3 monitor in contemporanea. Possiede diverse porte USB veloci e un ingresso per cavo LAN. Il suo design compatto con attacco VESA è perfetto per occupare pochissimo spazio e avere comunque un computer potente.

Non attendere oltre perché chiaramente questa è un'occasione che non durerà molto. Perciò vola su Amazon e acquista il tuo Mini PC NiPoGi con Intel Core i5 a soli 319,99 euro, invece che 429,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.