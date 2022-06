Mini PC con 8 GB di RAM DDR4 e CPU Intel a meno di 200 euro su Amazon

Quasi tutti i mini PC sul mercato possono ora svolgere attività di base come navigare sul Web, inviare e ricevere e-mail e registrarsi ai corsi online, ma il mini PC NipoGi porta questa esperienza ad un livello completamente differente. La stragrande maggioranza dei programmi ora funzionerà senza intoppi e avrai più spazio per espanderti in futuro man mano che le tue esigenze si evolvono. Puoi sempre aggiornare il sistema cambiando i suoi componenti se necessita di una potenza di calcolo aggiuntiva.

Puoi acquistarlo ora su Amazon ad un prezzo molto competitivo: solo 178,41€.

Il Mini PC di NiPoGi è una delle poche soluzioni desktop con 8 GB di RAM DDR4 e un SSD m-SATA da 128 GB. È possibile installare un disco rigido SATA da 2,5" interno o un'unità SSD sulla parte superiore del computer rimuovendo il coperchio, oltre alla possibilità di aggiungere ulteriore spazio di archiviazione come una scheda micro SD.

Grazie a Windows 10 pro (64 bit) e una CPU Celeron J4125 (fino a 2,3 GHz) e una GPU HD Graphics 600, questo computer desktop è perfetto per le attività quotidiane come la navigazione online, l'utilizzo di Microsoft Office e lo streaming di video da siti come YouTube e Netflix.

Ci sono 2 porte HDMI che supportano entrambe la risoluzione 4K, e viene fornito con tutto l'hardware di montaggio necessario per l'installazione sul monitor o sull'HDTV.

Presente anche una porta Ethernet, 2 porte USB 3.0, un'uscita audio per cuffie da 3,5 mm, uno slot micro SD e una cover rimovibile che consente di estendere lo spazio di archiviazione del tuo Mini PC aggiungendo un disco rigido SATA da 2,5 pollici o un SSD.

Il dispositivo include anche il Bluetooth 4.2 e WiFi 802.11 AC dual-band integrato. Il sistema funziona senza intoppi e le capacità video e multitasking sono impeccabili. Puoi acquistare ora questo prodotto su Amazon spendendo una cifra praticamente irrisoria, e se sei cliente Prime puoi approfittare della spedizione in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.