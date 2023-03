Trovare un computer dal giusto rapporto qualità-prezzo non è impresa da poco. Quando però entrano in gioco gli sconti, la situazione - per forza di cose - cambia radicalmente. E dunque, se cerchi una macchina efficiente, dal prezzo contenuto e dalle dimensioni super compatte, sei nel posto giusto. Il Mini PC di BMAX con Windows 11 Pro, tra le altre cose, oggi ti costa solo 161,49€ anziché 190€. Un prezzo strepitoso per un device davvero interessante.

BMAX B3, il Mini PC con Windows 11 Pro che non devi farti sfuggire

Il B3 di BMAX è un Mini PC del 2022, dunque assolutamente recente. Il suo punto di forza, come anticipato poco sopra, è l'incredibile rapporto qualità-prezzo. Con una spesa che si aggira intorno ai 160 euro si aggiunge alla propria scrivania un computer ideale per un uso quotidiano di base.

Ti parlo di streaming, social network, Office, email, navigazione web, app di messaggistica e anche qualche gioco (di quelli più leggeri, certo). Hai ancora dubbi? Di seguito trovi un elenco con le principali specifiche tecniche del Mini PC di BMAX:

Processore Intel Jasper Lake N5095 a 2.9 GHz

8GB di RAM DDR4

SSD M.2 da 256GB

4 porte USB-A 3.0

1 porta per Micro SD

2 porte HDMI

1 porta Ethernet

A questo sono da aggiungere poi il Wi-Fi a 2.4/5GHz, il Bluetooth 5.0 e, ovviamente, Windows 11 Pro. Microsoft sta facendo miracoli con l'ultima versione del suo sistema operativo, più leggero e più versatile che mai. Un vero alleato, soprattutto dei Mini PC come il B3 di BMAX.

Il consiglio che posso darti è di valutare l'acquisto in base alle tue esigenze. Se vuoi spendere poco e fare tua una macchina affidabile (anche nel tempo), il BMAX B3 penso possa fare al caso tuo. E considera anche che la spedizione è completamente gratuita se ti abboni a Prime.

