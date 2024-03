Mini PC Beelink SUPER POTENTE oggi lo paghi POCHISSIMO con il COUPON SCONTO

Per ottimizzare la tua postazione di lavoro ed avere sempre con te i tuoi file più importanti, sfrutta l'offerta Amazon sul Mini PC Beelink! Oggi è disponibile a soli 319 euro grazie ad un coupon di sconto di 70 euro da sfruttare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon stanno per terminare!

Mini PC Beelink: specifiche tecniche funzionalità

Il Mini PC Beelink in super sconto su Amazon dotato di AMD Ryzen 5 5560U (6 core 12 thread, fino a 4,0GHz, 8MB di cache), che può creare un'esperienza molto fluida per l'intrattenimento visivo domestico, lo streaming video, la navigazione web, il lavoro e il gioco.

Supporta il WiFi6 e il Bluetooth 5.2, che offrono una velocità di esecuzione della rete più rapida e stabile. In più è dotato di una varietà di interfacce così da poter essere sfruttato con un'immensa varietà di dispositivi tecnologici.

Ha una scheda grafica Radeon 6core 1600 MHz e il triplo schermo 4K@60Hz in uscita tramite HDMI+DP+Type-C consente di svolgere facilmente più attività, di navigare sul Web in 4K, di riprodurre video, di usufruire dell'home theater e di divertirsi con la propria famiglia.

Per quanto riguarda la capacità di memoria, il mini pc ha 16GB di RAM DDR4 (Max 2400Mhz) che possono essere aggiornati a 32GB (non inclusi), fino a 64GB di RAM del doppio slot per schede. Inoltre supporta fino a 2 TB di HDD SATA3 così da poter archiviare una quantità immensa di dati.

