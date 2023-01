Mini PC AMD Ryzen 3, Windows 11 e SSD da 256GB SCONTATO di 120€

Se vuoi avere un piccolo computer che puoi portarti ovunque, che occupa pochissimo spazio e offre ottime prestazioni, allora dai un'occhiata a questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC NiPoGi con Ryzen 3 a soli 239,06 euro, invece che 359 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo doppio sconto per un notevole risparmio, ma fai in fretta perché è un'offerta lampo. Se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. Questo Mini PC è potente e compatto. Offre molte soluzioni, soprattutto quando lo spazio è poco.

Mini PC NiPoGi con Ryzen 3 a un prezzo da favola

Nonostante le sue piccole dimensioni il mini PC NiPoGi è molto performante. Infatti monta il potente processore AMD Ryzen 3 3200U con frequenza a 2,6 GHz e turbo fino a 3,5 GHZ. A supporto ci sono 8GB di RAM che offrono un'ottima velocità nell'eseguire programmi e giochi. Poi ha un SSD da 256GB per archiviare quello che vuoi senza problemi e godere inoltre di un accensione rapida.

Ha una scheda grafica integrata Radeon Vega 3 con una porta HDMI e una DP che supporta un doppio schermo con risoluzione in 4K. Potrai lavorare o guardare film con un'ottima esperienza video. Supporta la connessione WiFi Dual-band e ha un ingresso per il cavo Ethernet. Oltre a 4 USB con interfaccia 3.0 per trasferimenti veloci e un connettore per cuffie o microfono.

Insomma se fai veloce oggi puoi mettere a segno un vero colpo. Come ti dicevo è un offerta a tempo per cui, quando le richieste saranno al 100%, non ci sarà più modo di completare l'acquisto. Dunque vai ora su Amazon e acquista il tuo mini PC NiPoGi con Ryzen 3 a soli 239,06 euro, invece che 359 euro, applicando il coupon in pagina. Se lo ordini oggi lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

