Mini PC ACE MAGICIAN: su Amazon DOPPIO SCONTO con applicazione del coupon

Per lavoro, per studio o per altro, avere un PC con sé è praticamente la prassi, dato che ormi da anni si tratta di un apparecchio indispensabile. Eppure c'è una branca di utenti di PC portatili di tutt'altra pasta, così piccoli da entrare nella vostra mano, e che con l'aiuto di qualche periferica possono diventare la vostra salvezza. Stiamo parlando ovviamente dei Mini PC, meno famosi dei laptop, ma che dispongono di tutti i componenti e delle porte necessarie per diventare il vostro "PC fisso" pronto all'uso (coi giusti compromessi), collegandolo a ciò che volete. Se state cercando qualcosa del genere, sappiate che col Mini PC ACE MAGICIAN potreste avere la vostra occasione.

Perché occasione? Perché da oggi su Amazon potete aggiudicarvi il Mini PC ACE MAGICIAN a soli 169,98€ con il 15% di sconto, ai quali potrete sottrarre ulteriori 20,00€ grazie all'applicazione del coupon di Amazon, arrivando a pagare quindi solamente 149,98€.

Mini PC Ace Magician: PC in palmo di mano

Nella scatola, insieme al PC mini, troverete anche il manuale dell'utente, un cavo HDMI, il cavo di alimentazione e un vesa bracket. Questo prrodotto supporta fino a tre schermi 4K UHD, collegabili tramite le tre porte HDMI presenti. Ha inoltre 3 porte USB 3.0, un'entrata audio, e ben 2 entrate LAN.

Questo modello di PC Mini ACE MAGICIAN T8pro monta una CPU Celeron, possiede 8GB di RAM, e ha come sistema operativo preinstallato Windows 11 Pro, ma è anche compatibile con Linux.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.