Mini PC con 16GB RAM e SSD 500GB, soluzione top in poco spazio

Se hai poco spazio sulla scrivania, una delle soluzioni migliori è un Mini PC e questo che ti segnalo oggi lo puoi avere a soli 189 euro, invece che 259 euro. Per ottenere questo sconto pazzesco applica il coupon che vedi in pagina.

Dunque ricapitolando, se fai veloce puoi avvalerti di uno sconto che ti fa risparmiare la bellezza di 70 euro sul totale. E soprattutto metti le mani su un computer piccolo ma potente che ti darà notevoli soddisfazioni. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC potente ed economico, occasione unica

Questo Mini PC ha un corpo piccolo e leggero, per cui lo puoi mettere all'interno di uno zainetto e portartelo ovunque tu voglia. Perfetto dunque quando hai poco spazio. In un attimo trasformi qualsiasi monitor in un computer. Non è da gaming ma si presenta con un ottimo scomparto hardware. Monta un processore Intel di 12a generazione supportato da 16 GB di RAM.

Possiede un SSD da 500 GB che ti permette di archiviare di tutto senza sacrifici e che regala un'accensione e un avvio dei programmi velocissimi. Gode poi della connessione WiFi 6 per internet veloce e della connettività Bluetooth 5.2 per collegare periferiche come mouse, tastiera e cuffie. È inoltre dotato di 2 porte HDMI che supportano un doppio display 4K UHD per velocizzare l'efficienza del lavoro. E possiede 2 porte USB con interfaccia 3.2 per trasferimenti velocissimi.

Che stai aspettando? È ovvio che a questo prezzo lo vorranno tutti e le unità disponibili non dureranno niente. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Mini PC a soli 189 euro, invece che 259 euro. Per ottenerlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.