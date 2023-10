Mini PC con 12GB di RAM, SSD da 256GB e Windows 11 Pro (-100€)

Hai deciso di acquistare un piccolo computer senza spendere troppi soldi ma che sia performante? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mini PC Blackview a soli 169,99 euro, invece che 269,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Sembra impossibile ma è tutto vero. Se fai veloce puoi avvalerti di questo sconto gigantesco che ti permette di risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Con questo piccolo computer potrai farci di tutto. Puoi collegare più monitor e avere sempre a portata di mano quello che ti serve trasformando qualsiasi schermo in un computer. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC con un ottimo rapporto qualità prezzo

Non ci sono dubbi, a una cifra così bassa è veramente difficile trovare un computer con queste prestazioni. Monta il processore Intel Alder Lake N95 di 12ª generazione con una frequenza turbo fino a 3,4 GHz. A supporto troviamo 12 GB di RAM LPDDR5 che spingono davvero tanto sull'acceleratore.

L'accensione e l'avvio dei programmi saranno velocissimi grazie a un SSD da 256 GB dove troverai già installato Windows 11 Pro. È poi dotato di 3 ingressi USB per trasferimenti veloci 2 ingressi per cavo LAN e uno per cuffie e microfono. Inoltre avrai la possibilità di configurare fino a 3 monitor grazie alle 3 porte HDMI.

Insomma se vuoi spendere poco e avere un ottimo computer questa è l'occasione giusta. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo mini PC Blackview a soli 169,99 euro, invece che 269,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.