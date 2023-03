La Nintendo Switch rappresenta il presente, la modernità, l'upgrade tecnologico e così via. Tutto stupendo, senza dubbio, ma quanto erano belli i giochi di un tempo? Quelli con un grafica con pixel mastodontici ma che, con tutti i limiti del caso, riuscivano a regalare ore e ore di sano divertimento. Ecco, se sei un gamer nostalgico, ti dico che su Amazon puoi acquistare una Mini Console che ti consente di giocare a 620 giochi retro, titoli classici che occupano un posto nel speciale nel cuore di milioni di persone, come Super Mario Bros., Contra e Pac-Man.

Quanto costa questo tuffo nel passato strappalacrime? Solo 16,90€, grazie allo sconto Amazon del 14%. La spedizione, poi, è gratuita se ti abboni a Prime.

La Mini Console che scalda i cuori dei nostalgici con oltre 600 giochi

Ricordi il Super Nintendo - o SNES, Super NES, fai un po' tu -, la piattaforma gioco del lontano 1989 che ha fatto la storia dell'industria del gaming? Ecco, questa Mini Console non è altro che una sua replica in formato ridotto. Parlo di estetica, sia chiaro.

Anche i due controller in dotazione sono completamente ispirati a quelli del Super Nintendo, con tanto di trigger e pulsanti Y, X, A e B colorati. E i pulsanti Start e Select in diagonale? Dai, che ricordi.

All'interno della confezione di vendita trovi tutto il necessario per lanciarsi subito nel glorioso passato del gaming. Prima di concludere l'acquisto, assicurati che il tuo televisore sia dotato di una porta AV, assolutamente necessaria per collegare la Mini Console.

C'è? Benissimo, ora non ti basta che collegare l'alimentatore e i due controller per iniziare a giocare. Avrai l'imbarazzo della scelta, perché 620 videogiochi non sono mica pochi. E poi sono tutti memorabili, divertenti e - in diversi casi - nemmeno così semplici da portare a termine.

Se vuoi sfamare la tua voglia di retrogaming, non dovresti assolutamente farti sfuggire questa offerta: 620 giochi a meno di 17€.

