Milioni di libri con Kobo Libra 2 con il 20% di sconto su Amazon: corri ad acquistarlo!

Se sei un appassionato lettore che ama immergersi in un buon libro ovunque tu sia, il Kobo Libra 2 è il dispositivo ideale per te e costa solo 141,99€ grazie al 21% di sconto.

Questo eReader di ultima generazione offre un'esperienza di lettura digitale senza pari, con una serie di funzionalità innovative progettate per migliorare il comfort e la convenienza.

Regola luminosità, temperatura del colore e non solo

Il Kobo Libra 2 è dotato di un display touchscreen da 7" con tecnologia Carta E Ink, che offre una lettura confortevole e priva di riflessi anche alla luce diretta del sole. Questo significa che puoi goderti i tuoi libri preferiti in qualsiasi momento e ovunque, senza doverti preoccupare dei fastidi riflessi dello schermo. Una delle caratteristiche distintive del Kobo Libra 2 è la possibilità di regolare la luminosità e la temperatura del colore dello schermo in base alle tue preferenze personali.

Il Kobo Libra 2 è dotato di una funzione di riduzione della luce blu, che riduce la quantità di luce blu emessa dallo schermo durante le ore serali. Questo aiuta a proteggere i tuoi occhi dalla stanchezza e a favorire un sonno più riposante dopo una lunga sessione di lettura prima di coricarsi. Progettato per resistere agli imprevisti della vita quotidiana, grazie alla sua certificazione impermeabile che lo rende resistente agli schizzi d'acqua e alla polvere. Questo significa che puoi goderti la tua lettura anche in ambienti esterni o in luoghi umidi senza doverti preoccupare dei danni al dispositivo.

Scopri il piacere della lettura con il Kobo Libra 2 a soli 141,99€ e trasforma ogni momento libero in un'opportunità per immergerti in un mondo di storie e avventure.

