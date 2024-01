Migliora la tua connessione di gioco con una VPN al costo di un caffè al mese

Il gaming è una questione seria. Non solo per chi l'ha trasformato nel suo lavoro, ma anche per tutti gli appassionati che trascorrono ore e ore davanti alla propria console. Per questo motivo, l'ideale sarebbe giocare al massimo delle proprie possibilità, senza i limiti imposti spesso e volentieri dalla connessione Internet e con un occhio attento alla sicurezza. Da qui la necessità di affiancare all'attività di gioco una VPN come NordVPN, la VPN più veloce per il gaming, in grado di portare la tua esperienza a un altro livello.

I vantaggi di una VPN per i giocatori di tutte le età

Velocità Internet, latenza ridotta e stabilità di connessione: ecco i tre vantaggi principali che una VPN garantisce ai giocatori.

NordVPN va anche oltre, grazie ad alcuni servizi esclusivi. In primis Meshnet, strumento attraverso cui è possibile creare reti virtuali online per giocare con i propri amici su LAN, indipendentemente dalla piattaforma in suo e da dove si trovino.

Grazie a Meshnet, gli appassionati di gaming possono connettersi direttamente agli altri dispositivi per realizzare una rete LAN virtuale sicura, e quindi giocare con una minore latenza, una connessione più veloce e con una sicurezza pari a quella garantita da un server VPN.

L'altro grande vantaggio offerto da una VPN per il gaming è il superamento della limitazione di banda. Sempre più di frequente il provider di rete rallenta in automatico la connessione durante le sessioni di gioco prolungate, facendo storcere il naso a tutti. Una VPN consente di aggirare questo problema, dal momento che rende privata la connessione Internet dei giocatori.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a partire da 3,39 euro al mese anziché 8,29 euro, con sconti fino al 67% e 3 mesi aggiuntivi in regalo. E se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni.

