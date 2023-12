Migliora il tuo ritmo di vita con lo Smartwatch Samsung Galaxy Watch4!

Uno smartwatch con sé significa avere al proprio polso un tutor, non solo per il proprio allenamento, ma anche per altre attività durante la giornata. Infatti potrai rispondere alle chiamate, monitorare il sonno e così via. Tutte queste comodità sono incredibili, e da oggi Samsung de le propone a un prezzo ribassato!

Infatti da oggi puoi acquistare su Amazon in offerta lo Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 a soli 99,90€, con sconto del 17% che ti farà risparmiare la bellezza di 20€ sul prezzo originale!

Lo Smartwatch per tutti!

Con questo smartwatch potrai monitorare i tuoi progressi di fitness, che misura comodamente la composizione corporea. Questo significa anche monitorare i tuoi passi, ma anche divertirti con delle sfide, presenti in una comoda bacheca (con tanto di medaglie!).

Come accennato, potrai anche controllarti, perché il sensore Samsung BioActive di questo Samsung Galaxy Watch4 ti permette il monitoraggio ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale. La funzione di monitoraggio del sonno dello smartwatch rileva e analizza le fasi del tuo sonno mentre riposi, ma anche il livello di ossigeno del sangue e il russare.

