Migliora il tuo inglese con British Council: 20% di sconto per te

Sei alla ricerca di un'opportunità unica per migliorare le tue competenze linguistiche in inglese e superare con successo lo IELTS Test? Allora non puoi lasciarti sfuggire l'offerta esclusiva di British Council, il rinomato co-creatore di questo test di fama mondiale. Ecco la buona notizia: per un periodo di tempo limitato, potrai accedere a tutte le migliori risorse fornite da British Council con uno sconto del 20%. Preparati a raggiungere il punteggio desiderato e a dare una spinta alla tua carriera accademica o professionale.

British Council ti offre il meglio

Con oltre ottant'anni di esperienza nel settore dell'istruzione e la sua presenza in oltre 80 Paesi, British Council è l'organizzazione ideale per aiutarti a ottenere il successo nello IELTS Test. Questo esame standardizzato valuta le tue competenze linguistiche in inglese, se sei un non madrelingua che desidera studiare, lavorare o immigrare in un Paese di lingua inglese. Ecco perché approfittare delle risorse offerte dal British Council con il 20% di sconto è fondamentale per raggiungere i tuoi obiettivi.

Con questa offerta, avrai accesso a un'ampia gamma di vantaggi che ti aiuteranno nella preparazione dello IELTS Test. Potrai partecipare a lezioni online di gruppo e private, guidate dagli esperti del British Council, i quali condivideranno con te strategie e suggerimenti per massimizzare il tuo punteggio. Avrai l'opportunità di migliorare le tue abilità in tutte le sezioni di valutazione, che includono ascolto, lettura, scrittura e conversazione. Inoltre, potrai approfondire la grammatica e arricchire il tuo vocabolario con lezioni e webinar dedicati. Conoscerai a fondo il formato dell'esame e sarai preparato per affrontare le diverse tipologie di domande.

British Council ti offre anche flessibilità totale nella scelta del corso che meglio si adatta alle tue esigenze. Potrai personalizzare il tuo programma, selezionare l'insegnante che preferisci e concentrarti sugli aspetti linguistici che richiedono maggiore attenzione. Inoltre, avrai accesso a uno "IELTS Coach" personale, che ti fornirà consulenza personalizzata per affrontare al meglio l'esame. Le lezioni di gruppo avranno un costo di 1 credito per ogni sessione di 55 minuti, mentre le lezioni private avranno un costo di 2 crediti per ogni sessione di 25 minuti.

Con ogni piano, in offerta al 20% di sconto, avrai accesso esclusivo a una consulenza personalizzata con un esperto del British Council, nonché a un webinar IELTS tenuto da un insegnante. Potrai partecipare a lezioni di gruppo e private per l'intero periodo di 3 mesi. Approfitta di questa opportunità per prepararti efficacemente allo IELTS Test in modo conveniente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.